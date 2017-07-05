США жорстко відреагують на запуск китайської балістичної ракети

США закликають до глобальних дій у зв'язку з недавнім запуском КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, мають намір винести це питання на Раду безпеки ООН і ввести нові жорсткі заходи відносно Пхеньяну.

"Потрібні глобальні дії для того, щоб зупинити глобальну загрозу. Будь-яка країна, яка наймає на роботу північнокорейських робітників, надає економічні та військові пільги або не виконує повністю резолюції РБ ООН, допомагає і потурає небезпечному режиму. Всі країни повинні публічно продемонструвати Північній Кореї, що розробка ядерної зброї призведе до наслідків", - йдеться в заяві держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

Як зазначається в документі, "ми маємо намір поставити питання про провокаційні дії Північної Кореї в РБ ООН і здійснити більш жорсткі заходи, щоб привести КНДР до відповідальності".

У заяві йдеться, що у Вашингтоні "рішуче засуджують пуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети (МБР)". "Випробування МБР є новим витком загрози для США, їхніх союзників і регіональних партнерів, і для світу в цілому", - підкреслюється в заяві Р.Тіллерсона.

При цьому, як наголошується в заяві, "США прагнуть виключно до мирної денуклеаризації Корейського півострова і припинення загрозливих дій з боку Північної Кореї". "Як ми разом з іншими (державами) неодноразово заявляли, озброєна ядерною зброєю Північна Корея для нас неприйнятна", - йдеться в документі.

Президент США Дональд Трамп і його команда з національної безпеки "продовжують оцінювати ситуацію в тісному контакті з союзниками і партнерами", йдеться в заяві держсекретаря.