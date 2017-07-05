Події

09:50 05.07.2017

Рева розраховує на ухвалення проекту пенсійної реформи Радою в першому читанні до кінця сесії

Міністр соціальної політики Андрій Рева розраховує, що до кінця сесії Верховна Рада ухвалить урядовий проект пенсійної реформи в першому читанні.

"Необхідно розглянути законопроект на комітеті, внести до порядку денного й ухвалити в першому читанні - це наш план", - повідомив міністр у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, відповідаючи на запитання, чи ухвалить парламент реформу в цілому до кінця сесії.

За словами міністра, таким чином буде закладено основу для ухвалення законопроекту в другому читанні у вересні поточного року.

А.Рева додав, що для імплементації законів знадобиться час, зокрема для проведення Пенсійним фондом України всіх необхідних формальностей для збільшення пенсій із 1 жовтня.

Згідно з календарним планом Верховної Ради, останній пленарний тиждень поточної 6-ї сесії парламенту VIII скликання відбудеться з 11 по 14 липня.

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