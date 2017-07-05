Джемілєв провів зустріч із Реджепом Ердоганом в Анкарі

Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу та депутат Верховної Ради України провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі у вівторок, 4 липня, повідомляє агентство Anadolu.

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняв лідера кримськотатарського народу і депутата Верховної Ради України Мустафу Абдульджеміля Киримоглу. Зустріч відбулася в Президентському комплексі в Анкарі за зачиненими дверима і тривала 45 хвилин", - йдеться в повідомленні на сайті агентства.

Згідно з повідомленням прес-служби меджлісу кримськотатарського народу, зустріч тривала понад годину, а темою зустрічі стала поточна ситуація в Криму, що склалась з правами людини у зв'язку з переслідуваннями кримських татар та інших громадян України, незгодних з незаконною анексією півострова Російською Федерацією.

"Лідер кримських татар наголосив на необхідності невідкладного звільнення всіх політичних в'язнів Кремля та скасування заборони на в'їзд до Криму представників меджлісу кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні на сайті меджлісу.

У свою чергу Р.Ердоган запевнив М.Джемілєва у беззаперечній підтримці з боку Турецької держави кримськотатарського народу.

"Президент Туреччини наголосив на непохитності своєї позиції щодо непорушності територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Він повідомив, що влада Туреччини вживає заходів щодо неприпустимості відвідування кримських портів турецькими суднами. Президент Турецької Республіки підтвердив готовність підтримати ініціативу меджлісу кримськотатарського народу щодо будівництва в Києві центральної мечеті, що знаменуватиме єдність мусульман України", - йдеться в повідомленні на сайті меджлісу.