"Укрнафті" слідом за ПриватБанком вдалося довести юрисдикцію Гаазького арбітражу в спорі з РФ щодо Криму

Міжнародний арбітражний судна в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) ухвалив рішення про юрисдикцію та допустимість у двох спорах, ініційованих "Укрнафтою" та ще 11 іншими компаніями й особами проти Росії у зв'язку з анексією Криму.

"26 червня 2017 року, після проведення обговорень, склад арбітражу одностайно ухвалив рішення про юрисдикцію у двох вищезгаданих справах. Далі, найближчим часом склад арбітражу дасть процесуальні вказівки для наступної фази розглядів", - йдеться в публікації арбітражу у вівторок.

Це вже третє подібне рішення: два попередні були ухвалені в лютому та березні двома іншими складами арбітражу в інших подібних спорах проти РФ, зокрема, за позовами ПриватБанку та його екс-власника Ігоря Коломойського.

Люк Ерік Пітерсон (Luke Eric Peterson) у виданні Investment Arbitration Reporter зазначав тоді, що ці рішення означають, що Росія має нести зобов'язання щодо захисту українських інвесторів у Криму після його анексії згідно з двосторонньою російсько-українською угодою про захист інвестицій.

Як повідомлялося, перший подібний розгляд проти РФ було розпочато за позовом екс-власника ПриватБанку Ігоря Коломойського і ТОВ "Аеропорт "Бельбек" 13 січня 2015 року на підставі регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комісія ООН з права міжнародної торгівлі) та угоди між урядами РФ і України від 27 листопада 1998 року про захист інвестицій. Позивачі заявили, що РФ порушила свої зобов'язання, які випливають із зазначеного договору, шляхом вжиття з лютого 2014 року заходів, що позбавили позивачів прав власності, договірних та інших прав з експлуатації пасажирського термінала для комерційних перельотів аеропорту "Бельбек" у Криму.

І.Коломойський заявляв про наявність у нього до 2020 року контракту на управління пасажирським терміналом аеропорту "Бельбек" (Севастополь), націоналізованим Росією після анексії Криму. Він висунув вимогу до РФ про компенсацію втрат у вигляді можливого доходу від термінала. Йдеться про суму в $15 млн.

Потім, 13 квітня 2015 року, подібний арбітражний розгляд проти РФ ініціювали ПриватБанк і ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон", оскільки анексія Росією Криму не дала змоги позивачам продовжити свій банківський бізнес у Криму. А в червні 2015 року подібні позови подали "Укрнафта" та інші пов'язані з екс-власниками ПриватБанку компанії, що втратили в Криму нафтобізнес й активи у сфері нерухомості.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.