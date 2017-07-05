Події

10:01 05.07.2017

У червні у водоймах загинуло 43 дитини

Унаслідок необережної поведінки на воді в червні загинуло понад 40 дітей, майже 300 дітей, залишених на водоймах без батьківського нагляду, було доправлено до відділень Національній поліції, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За словами Ігоря Бабича, начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції, від початку літа стався 41 трагічний інцидент із дітьми, внаслідок якого 43 дитини загинули.

"За час проведення загальнодержавних профілактичних заходів під час літнього відпочинку та оздоровлення дітей до територіальних органів поліції доправлено майже 300 дітей, які перебували без нагляду дорослих", - передає прес-служба слова І.Бабича.

Крім того, в червні 3,9 тис. осіб притягали до адміністративної відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов'язків із виховання дітей.

"Щоб запобігти трагічним випадкам на воді, поліцейські здійснюють необхідні превентивні заходи. Зокрема, працівники підрозділів ювенальної превенції вручають батькам і дітям пам'ятки про заходи безпеки під час літнього відпочинку, зокрема поблизу водойм", - зазначено в повідомленні.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ розміщує ударні сили лише на територіях, які мають увійти до її складу - Фріз

Бойовики за добу здійснили 15 обстрілів позицій сил АТО

Кіберполіція зупинила нову масштабну атаку Petya, заблокувавши розсилку з серверів М.Є. Doc.

Бойовики 6 разів обстріляли позиції сил АТО з початку доби

ДП "Антонов" пропонує США співпрацю

ОСТАННЄ

Електропостачання відновлено в 78 населених пунктах, 52 н. п. усе ще знеструмлені

Кабмін схвалив проекти указів президента про 13 довічних і 13 дворічних стипендій діячам науки

"Укрнафті" слідом за ПриватБанком вдалося довести юрисдикцію Гаазького арбітражу в спорі з РФ щодо Криму

Джемілєв провів зустріч із Реджепом Ердоганом в Анкарі

Рева розраховує на ухвалення проекту пенсійної реформи Радою в першому читанні до кінця сесії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
корпус цены
РЕКЛАМА