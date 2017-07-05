У червні у водоймах загинуло 43 дитини

Унаслідок необережної поведінки на воді в червні загинуло понад 40 дітей, майже 300 дітей, залишених на водоймах без батьківського нагляду, було доправлено до відділень Національній поліції, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За словами Ігоря Бабича, начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції, від початку літа стався 41 трагічний інцидент із дітьми, внаслідок якого 43 дитини загинули.

"За час проведення загальнодержавних профілактичних заходів під час літнього відпочинку та оздоровлення дітей до територіальних органів поліції доправлено майже 300 дітей, які перебували без нагляду дорослих", - передає прес-служба слова І.Бабича.

Крім того, в червні 3,9 тис. осіб притягали до адміністративної відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов'язків із виховання дітей.

"Щоб запобігти трагічним випадкам на воді, поліцейські здійснюють необхідні превентивні заходи. Зокрема, працівники підрозділів ювенальної превенції вручають батькам і дітям пам'ятки про заходи безпеки під час літнього відпочинку, зокрема поблизу водойм", - зазначено в повідомленні.