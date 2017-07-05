Події

10:10 05.07.2017

Електропостачання відновлено в 78 населених пунктах, 52 н. п. усе ще знеструмлені

У вівторок, 4 липня, було відновлено електропостачання у 78 населених пунктах у чотирьох областях, які були знеструмлені внаслідок негоди у ніч із 1 на 2 липня, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в Сумській області електропостачання було відновлено в 55 населених пунктах, у Черкаській - у 15 н. п., у Кіровоградській - у 5 н. п. і у Чернігівській - в 3 н. п.

"4 липня внаслідок складних погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту і поривів ліній електропередач у Донецькій області сталося знеструмлення 13 населених пунктів і частково м. Маріуполя (129 трансформаторних підстанцій)", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Станом на 7:00 5 липня знеструмленими залишаються 52 населені пункти у двох областях: 43 у Черкаській і 9 у Донецькій.

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