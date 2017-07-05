РФ розміщує ударні сили лише на територіях, які мають увійти до її складу - Фріз

РФ реалізує кілька способів окупації та мілітаризації, що передбачають різні моделі управління і розвитку на окупованих територіях, заявляє голова постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Фріз.

"Скрізь створюється новий тип стратифікованого суспільства, де страта "силовиків" є однією з найвищих. Створення нового типу стратифікованого суспільства закладає підвалини для довгострокових змін в усіх соціальних групах. Це віддаляє окуповані території від решти держави, проти якої була здійснена агресія, адже в ній сповідуються демократичні цінності та інший тип суспільних відносин. У свою чергу це закладає підвалини для значних ускладнень у разі ймовірної майбутньої деокупації", - заявила І.Фріз, виступаючи з доповіддю "Мілітаризація окупованих територій: фактор дестабілізації євроатлантичного регіону та механізм геополітичного впливу" на міжнародній конференції "Україна-Солідарність-НАТО".

При цьому російське керівництво не зацікавлене в стабільному економічному та соціальному розвитку окупованих територій, які не мають перспектив входження до складу РФ.

"Росії потрібна збідніла територія з бізнесом та мілітаризованою владою, які зрослися між собою. Така окупована територія, навіть із наявністю квазіорганів представницької влади, буде повністю залежна від Росії. Відповідно її людський ресурс, територію та статус можна використовувати більш ефективно необмежений термін. Центру прийняття рішень в Кремлі не потрібні сильні місцеві еліти, але, за великим рахунком, немає різниці в прізвищі лідера - головне, аби ця людина була повністю залежна від РФ, підконтрольна і зрозуміла їй та не була настільки сильною, щоб стати самостійною і впливовою на рівні регіону", - йдеться в тексті доповіді.

Крім того, народний депутат зазначила, що процес розміщення на окупованих територіях ударних сил і засобів масового ураження є загрозою євроатлантичному простору.

"За нашими оцінками, Росія розміщує ударні сили лише на тих територіях, що, за планами військово-політичного керівництва РФ, мають увійти або вже увійшли до складу Росії. Якщо є ознаки розміщення ОТРК, протикорабельних РК, ударної авіації на території Криму та Південної Осетії, то дислокація таких засобів у ПМР, Абхазії і тим більше на Донбасі не відбувається. Очевидно, що питання контрольованості території, лояльності місцевого населення, майбутніх планів Кремля на ці території та безпеки є визначальними для розміщення на них такого типу озброєння", - заявила І.Фріз.