Події

10:36 05.07.2017

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг Львів-Одеса

ПАТ "Укрзалізниця" на липень-серпень призначило додатковий потяг №258/257 Львів-Одеса.

Як повідомила прес-служба ПАТ, зі Львова додатковий потяг курсуватиме з 6 липня по 30 серпня через день. Вирушатиме потяг зі Львова о 16:20 і прибуватиме до Одеси о 4:55. З Одеси він курсуватиме з 7 липня по 31 серпня через день. Вирушати з Одеси буде о 16:57 і прибуватиме до Львова о 5:17.

Додатковий потяг робитиме зупинки на станціях Злочів, Тернопіль, Підволочиськ, Хмельницький, Жмеринка, Вапнярка, Подільськ і Роздільна.

Квитки на цей потяг вже у продажу.

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