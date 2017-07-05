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11:27 05.07.2017

ГПУ підозрює нардепа Лозового в ухиленні від сплати податків

Генеральна прокуратура України підозрює народного депутата фракції Радикальної партії Андрія Лозового в ухиленні від сплати податків на суму понад 1 млн грн, стверджує генпрокурор Юрій Луценко.

"Вважаю за можливе пред'явити (А.Лозовому - ІФ) у разі надання згоди Верховної Ради підозру в ухиленні від сплати податків на суму приблизно 1 млн 700 тисяч грн", - повідомив Ю.Луценко під час засідання регламентного комітету парламенту в Києві в середу.

У свою чергу А.Лозовой розцінює подання генерального прокурора на зняття з нього депутатської недоторканності для притягнення до кримінальної відповідальності як помсту за те, що він не голосував за призначення Ю.Луценка на посаду генпрокурора. "Те, що робить Юрій Віталійович (Луценко - ІФ), - це банальна помста. Я і фракція Радикальної партії були проти призначення Луценка генеральним прокурором", - сказав А.Лозовой.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", А.Лозовой також попросив регламентний комітет дати згоду на зняття з нього депутатської недоторканності.

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