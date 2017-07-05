У Києві зареєстровано найбільшу кількість переселенців

У столиці зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"На сьогодні в столиці зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб. Це найвищий показник серед усіх міст України", - сказав М.Поворозник під час круглого столу "Довгострокові рішення та соціальне житло для ВПО: міжнародний досвід і українська практика" в Києві в середу.

За його словами, 80 тис. внутрішньо переміщених осіб отримують відповідні пільги, близько 20 тис. отримують пенсійне забезпечення.

Заступник голови КМДА також констатував проблему забезпечення переселенців житлом. "Якщо у нас більш-менш виходить вирішити питання медицини та освіти, забезпечення дошкільними закладами дітей, звісно, найбільшою проблемою є забезпечення житлом людей, які приїхали до міста Києва", - додав М.Поворозник.