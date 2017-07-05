Уряд схвалив пропозицію передати в майбутньому в концесію два держаеропорти

Кабінет Міністрів України схвалив пропозицію рекомендувати передати в майбутньому в концесію державні підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ), найбільший аеропорт країни, і "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького.

Це закріплено протокольним рішенням уряду, прийнятим на засіданні 4 липня 2017 року.

У документах до рішення зазначено, що ще в жовтні 2016 року відбулася погоджувальна нарада, на якій Міністерство інфраструктури України схвалило пропозицію Міністерства економорозвитку і торгівлі про включення цих підприємств до переліку об'єктів, рекомендованих до передання в концесію.

Раніше, в 2017 році, глава ДП "МА "Бориспіль" Павло Рябікін зазначав, що аеропорти незабаром можуть бути корпоратизовані, що, зокрема, спростить механізм передання в оренду площ аеропорту,

"В остаточному підсумку вважаю: що раніше держава відмовиться від участі в комерційних підприємствах і приватизує або передасть такі об'єкти в оренду, концесію, то ефективніше вони працюватимуть", - зазначив він.

Ще задовго до цього, у вересні 2012 року уряд України вніс аеропорт "Бориспіль" до списку об'єктів держвласності, що підлягають переданню в концесію на конкурсній основі. Концесіонера планувалося обрати на відкритому конкурсі. Пізніше Борис Колесніков, який працював тоді на посаді віце-прем'єра, міністра інфраструктури, заявив, що аеропорт "Бориспіль" буде передано в концесію в першому півріччі 2013 року.

Однак, у лютому 2013 року на той час міністр інфраструктури Володимир Козак повідомив про відсутність конкретних пропозицій щодо передання в концесію аеропорту "Бориспіль", а наприкінці 2013 року в експертному середовищі лунала думка про те, що ця концесія неактуальна.

Стосовно Львівського аеропорту, Б.Колесніков ще в 2012 році повідомляв, що іноземні компанії не були зацікавлені в його концесії.