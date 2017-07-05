Гройсман прибув із візитом до Великої Британії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

"У рамках візиту глава уряду планує провести двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей та державним секретарем Великої Британії у закордонних справах Борисом Джонсоном, взяти участь у засіданні Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку, а також провести переговори з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті та міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд", - йдеться в повідомленні.

Ключовою подією візиту стане діловий форум, присвячений ходу реформ в Україні, у рамках якого глава українського уряду зустрінеться з керівниками британських компаній та інвестиційних фондів. Крім того, В.Гройсман візьме участь в інвестиційній конференції Dragon Capital.

Також заплановані зустрічі В.Гройсмана з лідерами української громади та духовенства у Великій Британії.