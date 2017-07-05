Порошенко: Україна максимально допоможе Нідерландам у розгляді справи про катастрофу МН-17

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна максимально сприятиме Нідерландам для якнайшвидшого розгляду справи і покарання винних у катастрофі літака МН-17 на Донбасі.

"Сьогодні уряд Нідерландів оголосив рішення про те, що кримінальне провадження у справі про збитий літак Малазійських авіаліній рейсу МН-17 здійснюватиметься в рамках національної юрисдикції Нідерландів", - йдеться в повідомленні, розміщеному на Facebook сторінці президента.

За його словами, "Україна максимально сприятиме і надаватиме допомогу Нідерландам для якнайшвидшого покарання винних".

За словами П.Порошенка, такий механізм притягнення до відповідальності за вчинення злочину розробили країни-учасниці Спільної групи з розслідування цієї катастрофи - Австралія, Малайзія, Бельгія, Нідерланди і Україна.

"Хочу нагадати, що саме Росія заблокувала створення міжнародного трибуналу під егідою ООН. Тому вірю в справедливість, неупередженість та об'єктивність нідерландського правосуддя!", - наголосив глава української держави.

Раніше в середу, 5 липня, агентство "Блумберг" повідомило, що справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі заплановано розглядати в Нідерландах у рамках нідерландського законодавства. Таке рішення прийняли представники країн, які співпрацюють у розслідуванні цієї катастрофи - Нідерландів, Австралії, Малайзії, України і Бельгії, йдеться в повідомленні з посиланням на нідерландські ЗМІ, яке наводить дані поінформованих джерел.

Агентство зазначає, що розслідування триває, і прийняте рішення не означає того, що винні постануть перед судом найближчим часом.

Як повідомлялося, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Створена міжнародна спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT), до складу якої входять прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту, 28 вересня 2016 року в Нідерландах представила результати кримінального розслідування причин катастрофи.

"Група JIT дійшла висновку, що авіалайнер рейсу МН17 було збито ракетою серії 9M38, запущеної з самохідної вогневої установки BUK-TELAR з сільськогосподарського поля в районі селища Первомайське. Цей район на той момент перебував під контролем проросійських сепаратистів. Далі з розслідування випливає, що самохідна вогнева установка BUK-TELAR була доправлена до України з Російської Федерації та, після того, як її було використано для атаки на авіалайнер рейсу МН17, знову доправлена на територію РФ", - наголошується в документі.

У середині листопада 2016 року міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Лай (Liow Tiong Lai) заявив, що вже ідентифіковані імена 100 підозрюваних, причетних до трагедії з "Боїнгом", і вони будуть названі до початку 2018 року.

5 червня команда журналістів-розслідувачів Bellingcat ідентифікувала установку "БУК", з якої було збито літак рейсу МН17 як "БУК 332" російської 53-ї зенітно-ракетної бригади. В оприлюдненій Bellingcat доповіді наголошується, що за наводкою одного з користувачів "Твіттера" вдалося виявити фотографію, на якій видно маркування негабаритного вантажу на "БУК 332", зроблену до його транспортування в колоні в червні 2014 року.

Bellingcat зазначає, що цей фотоальбом механіка було завантажено в лютому 2015 року, проте в ньому не заназначено ні імені механіка, ні інформації, де і коли були зроблені фотографії. "Bellingcat вдалося встановити особу механіка і виявити кілька його сторінок у соціальних мережах. На одній із цих сторінок розміщено фотографію "БУК 332" а на іншій - дві фотографії, також з альбому 2015 року", - наголошується в звіті.

Розслідувачі роблять висновок, що ця фотографія "ймовірно була зроблена в 2013 році, хоча існує невелика ймовірність того, що її було зроблено навесні 2014". Згідно з доповіддю Bellingcat, зенітно-ракетна установка "БУК", з якої збили "Боїнг", була доправлена на територію України з Росії. Місце запуску ракети - сел. Первомайське, що перебуває під контролем проросійських бойовиків.