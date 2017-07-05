Кучма прибув до Мінська на засідання ТКГ

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма прибув у середу вдень до Мінська на засідання Групи.

"Леонід Кучма прибув до аеропорту міста Мінськ", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар Л.Кучми Дарка Оліфер близько 11.45 середи.

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України відбудеться 5 липня в Мінську.

Як повідомлялося, 22 червня Л.Кучма заявив, що під час попереднього засідання ТКГ (21 червня) було досягнуто домовленість про завершення узгодження списку утримуваних осіб у зоні конфлікту на Донбасі, а також про початок процесу обміну до наступного засідання ТКГ 5 липня. "До кінця не погодили, є ще розбіжності за цим списком, але процес верифікації завершено, всі з цим погодилися, а ви знаєте, що раніше та сторона з цим не погоджувалася. Але є розбіжності в списках, розбіжності в 5-6 осіб, але навіть за таких маленьких розбіжностей, у нас з української сторони ніяких проблем, у них на 15 осіб більше в їхньому списку, що ми їх утримуємо ", - сказав Л.Кучма.

Тоді ж він зазначив, що наступне засідання ТКГ відбудеться 5 липня. "Домовилися, що на наступній зустрічі, яка буде 5 числа, до 5 числа ми ці проблеми вирішимо (за погодженням списку полонених - ІФ) і маємо розпочати процес обміну", - сказав Л.Кучма.

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік за підсумками засідання Групи 21 червня висловив задоволення роботою ТКГ із верифікації списку полонених на Донбасі. За його словами, підгрупа з гуманітарних питань відзначила велику роботу, зроблену з моменту попередньої зустрічі, зокрема, були проведені додаткові опитування з приводу волевиявлення осіб, які після звільнення хотіли б залишитися на території, де вони перебували під час ув'язнення.

Спецпредставник України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Віктор Медведчук тоді ж заявив, що учасники переговорів завершили верифікацію списків утримуваних осіб у зоні конфлікту на Донбасі. Зокрема, за його словами, було завершено роботу над списком людей, за якими була заявка на звільнення, які не захотіли повертатися на непідконтрольну українській владі територію. "Ми їх маємо виключити зі списку... Це один з тих етапів, які наближають нас до виходу на фінішну пряму, коли будуть визначені списки обміну "всіх на всіх", і природно, дати такого обміну", - сказав В.Медведчук.