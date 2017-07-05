Виведення вартості поштових відправлень масою понад 50 гр на ринковий рівень не позначиться на споживачеві
Пропозиція про винесення поштових відправлень масою понад 50 гр за межі норми про універсальні поштові послуги, що фактично зніме держрегулювання і надась можливість встановлювати на них ринкові ціни, не буде відчутним для населення як для кінцевого споживача послуг.
Як повідомили в прес-службі ПАТ "Укрпошта" у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" зазначена пропозиція міститься в проекті постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв'язку".
Так, якщо чинним законодавством передбачено, що до універсальних послуг поштового зв'язку, в яких діє держрегулювання цін, належать послуги з пересилання поштових карток, листів, бандеролей, секограм.
Згідно ж з новим документом запропоновано визначити, що до універсальних послуг поштового зв'язку належать лише послуги з пересилання листівок, листів (масою до 50 гр), відправлень для сліпих, посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів.
В "Укрпошті" зазначили, що універсальні послуги призачені, передусім, соціальній категорії громадян і надають можливість людям через "Укрпошту" надсилати листи вагою до 50 гр за єдиним тарифом по всій Україні з сіл і невеликих містечок.
"Кореспонденціяю вагою понад 50 грам користуються, в першу чергу, як комерційним продуктом. Наприклад, цю кореспонденцію відправляють приватні компанії, які розповсюджують товари за каталогами, компанії, які посилають документацію. Ринок цих послуг є конкурентним - такі послуги надають також і приватні гравці, які самостійно встановлюють ціни на свої послуги", - повідомили в прес-службі держоператора.
Там також наголосили, що Україна наближається до світового досвіду поштового регулювання і лібералізації ринку, і ці зміни запропоновані саме в руслі лібералізації ринку і цінового регулювання.
"Всесвітнім поштовим союзом, членом якого є Україна, визначено, що всі клієнти мають отримувати на всій території країни рівний доступ до універсальних поштових послуг за прийнятними цінами. В Україні відсутнє будь-яке субсидування "Укрпошти", тому зміни до постанови КМУ забезпечують можливість генерувати доходи в сегменті комерційних послуг, щоб забезпечити надання універсальних", - констатують в "Укрпошті".
До питання про вплив на кінцевого споживача в прес-службі оператора уточнили, що відправлення листів масою понад 50 гр на 80% є комерційними, наприклад доставка каталогів компаній дистанційної торгівлі, документів колекторських фірм та інше.
"Суттєвого впливу на кінцевих споживачів (зокрема на соціально незахищених верств населення) рішення про перегляд судового рішення Кабміну не матиме", - вважають у компанії.
За даними "Укрпошти", на одного громадянина України припадає в середньому відправка лише одного листа на рік. Це становить лише 0,016% мінімальної зарплати за рік і 0,007% від середньої зарплати за рік.
"Хочемо в черговий раз нагадати, що відповідно до закону України "Про поштовий зв'язок" відправку понал 50 гр можуть здійснювати будь-які ліцензовані оператори зв'язку. Такі послуги, окрім "Укрпошти", надають інші гравці на цьому ринку, ринок є конкурентним і це не ринково, що лише один гравець підпадає під цінове регулювання. Важливо, щоб кожен учасник ринку мав можливість самостійно встановлювати ціни на конкурентній основі і боротися за споживача. Важливо, щоб "Укрпошта" продовжувала надавати соціальні універсальні послуги для відправлень до 50 гр за доступними тарифами", - резюмували в "Укрпошті".