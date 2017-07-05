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12:42 05.07.2017

Кабмін затвердив порядок оскарження відмови в реєстрації податкових накладних

Порядок та особливості оскарження відмови в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригувань (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) затвердив Кабінет Міністрів на засіданні 4 липня.

Згідно з проектом постанови, який має агентство "Інтерфакс-Україна", платник податків може оскаржити рішення Державної фіскальної служби (ДФС) протягом десяти календарних днів після отримання рішення про відмову.

Такими скаргами займатиметься комісія ДФС з питань розгляду скарг.

Як повідомлялося, згідно з ухваленими наприкінці 2016 року правками до Податкового кодексу, з 1 липня 2017 року запроваджується автоматична реєстрація ПН/РК в ЄРПН, проте ДФС отримує право відмовити в такій реєстрації, керуючись низкою критеріїв оцінки ступеня ризиків, які вже визначило Міністерство фінансів наказом від 13 червня.

За оцінками ДФС станом на червень, застосування таких критеріїв в роботі ЄРПН зупинило б реєстрацію менше ніж 0,1% ПН/РК 200-400 підприємств загальною сумою кілька сотень мільйонів гривень.

У ДФС зазначали, що затвердження Кабміном порядку оскарження відмови завершує формування нормативної бази роботи ЄРПН у новому режимі.

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