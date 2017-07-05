У Держпродспоживслужбі заявляють про незначне погіршення санепідемситуації в Україні в 2017 році

Поточний 2017 рік характеризується погіршенням санітарно-епідемічної ситуації в Україні щодо гострих кишкових інфекційних захворювань та харчових отруєнь, повідомляє прес-служба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби).

Як повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, від початку 2017 року співробітники служби взяли участь у розслідуванні 79 спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, унаслідок яких постраждала 941 особа, із них 750 дітей (79,7%). За аналогічний період 2016 року було зареєстровано 70 спалахів, унаслідок яких постраждали 1 тис. 602 особи, із них 816 дітей (50,9%).

Випадків захворювання на ботулізм було розслідувано 49, з яких 33 пов'язані із вживанням рибної продукції, п'ятеро постраждалих померло. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих, але за результатами проведених досліджень померлому жителю м. Одеси попередній діагноз "ботулізм" було знято.

Головними причинами, що призвели до виникнення спалахів та харчових отруєнь, були грубі порушення санітарного законодавства: технології приготування страв, термінів і температурного режиму зберігання, дезінфекційного режиму, правил особистої гігієни та термінів проходження медоглядів працівниками, недотримання товарного сусідства під час зберігання продуктів, придбання продуктів у місцях несанкціонованої торгівлі.

Під час санітарно-епідеміологічних розслідувань у 2017 році до правоохоронних органів було направлено матеріали за 46 справами, відкрито 21 кримінальне провадження. Призупинялося функціонування 24 об'єктів, винесено 15 постанов про накладення штрафів, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 9 посадових осіб, відсторонено від роботи 17 співробітників.

Також керівникам рибопереробних підприємств, операторів ринку, торговельної мережі надіслано листи щодо посилення контролю на виробництві за дотриманням вимог технологічного процесу під час виготовлення продукції, якістю та умовами зберігання, транспортування та реалізації готової рибної продукції.

Як повідомлялося, останнім часом в Україні фіксують випадки захворювання на ботулізм, пов'язані, зокрема, із вживанням в'яленої риби. Нині в Україні не зареєстрований жоден із видів сироватки від ботулізму. Кількість випадків захворювання на ботулізм в Україні не перевищує середньостатистичних показників за останні роки, але ситуація ускладнюється відсутністю сироватки.