Події

12:46 05.07.2017

Метеорологи попереджають про сильні пориви вітру в Києві у середу

У найближчі години і до кінця доби 5 липня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадують, що в разі посилення вітру слід зачинити всі вікна, прибирати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. На вулиці рекомендується не перебувати поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркувати поруч із ними автомобілі, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев, а в разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або природному укритті.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує у разі падіння дерев або гілок, травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за тел.: 101 або 103.

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