Агентство ООН у справах біженців має намір реалізувати в Україні в 2017 році проекти на $30 млн

У бюджеті Агентства ООН у справах біженців в Україні на реалізацію різних проектів з надання допомоги тимчасово переміщеним особам (ТПО) закладено $30 млн на 2017 рік, повідомив представник агентства Пабло Матеу.

"Можемо сказати, що бюджет нашого агентства на цей рік становить $30 млн, проте цієї суми недостатньо для того, щоб реалізувати всі програми, які ми запланували, але ми сподіваємося, що до кінця року ми зможемо знайти кошти і закрити проекти", - сказав П.Матеу під час круглого столу "Довгострокові рішення та соціальне житло для ТПО: міжнародний досвід і українська практика " в Києві в середу.

Він також відзначив складність вирішення проблеми житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні. "Звісно, проблема фінансування (проектів соціального житла для ТПО - ІФ) дуже гостро стоїть, і перед місцевими громадами, і на центральному рівні. Децентралізація для місцевих громад буде одним із позитивних кроків для вирішення проблеми фінансування", - уточнив П.Матеу.

За його словами, до таких проектів може бути залучено міжнародні фонди та донорів, також цю проблему може бути розв'язано за рахунок кредитування.

П.Матеу додав, що також гостро стоїть питання працевлаштування.

Згідно з поширеною інформацією, Агентство у справах біженців у травні 2017 року надало невідкладну допомогу з житлом і непродовольчими товарами більш ніж 10 тис. 100 особам.