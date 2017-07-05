Порошенко підписав закон про розвиток інклюзивної освітині

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг", який забезпечить продовження розвитку інклюзивної освіти в Україні.

Закон був підписаний у середу під час відвідування главою держави загальноосвітньої школи №168 у Києві.

Відповідний закон регулює питання доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг у навчальних закладах. Він закріплює право на освіту осіб з особливими освітніми потребами та надає їм можливість здобувати освіту в усіх навчальних закладах, зокрема безоплатно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від "встановлення інвалідності".

Зміни передбачають дистанційну та індивідуальну форми навчання, створення для таких осіб інклюзивної та спеціальних груп (класів) у загальноосвітніх навчальних закладах.

Як повідомлялося, Верховна Рада 297 голосами підтримала президентський законопроект №6437 "Про внесення змін до закону "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг" 23 травня.

П.Порошенко подав до Верховної Ради цей законопроект на початку травня поточного року. Президент розцінює цей законопроект як надзвичайно актуальний, зазначаючи, що в Україні 10% дітей потребують того, щоб їхні особливості враховували в освітньому процесі.