У Польщі висунули обвинувачення 20 особам, які напали на українську процесію в Перемишлі в 2016 році

Окружна прокуратура в м.Перемишль (Польща) висунула обвинувачення 20 особам, що перешкоджали в червні 2016 року проведенню церковної процесії греко-католиків і православних, яка після панахиди за українськими військовими героями пройшла від собору вулицями міста до місцевого українського військового кладовища , повідомляє Польське радіо в середу.

За словами прес-секретаря окружної прокуратури Марти Пентковський, обвинувачені в вульгарній формі ображали учасників ходи з приводу їхньої національної приналежності і силою утримували тих, хто йшов попереду процесії, передшкоджаючи їхньому подальшому руху.

"Крім того, п'ятеро чоловіків відповідатимуть за те, що, діючи спільно і узгоджено під час червневих урочистостей, завдали ударів одному з учасників - Зенону К., перешкоджаючи йому брати участь у процесії. Троє інших осіб відповідатимуть також за завдання ударів і смикання за одяг іншого чоловіка - Петра К. - теж з приводу його української національності", - йдеться в повідомленні.

Усім обвинуваченим загрожує покарання до 3 років позбавлення волі. Обвинувальний акт у цій справі вже надійшов до районного суду Перемишля.

Крім того, Перемишльська прокуратура звинуватила Адріана Н. у тому, що в грудні 2016 року під час Маршу перемишльських та львівських орлят, проходячи повз Український народний дім у Перемишлі, він вигукнув "Смерть українцям". "Прокуратура звинуватила його в незаконному використанні погроз з приводу української національності та підбурюванні до ненависті на національному ґрунті. Чоловікові загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі", - повідомляє Польське радіо.