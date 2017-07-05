Події

13:21 05.07.2017

Зі Львова вже вивезли 82% сміття

Станом на середу, 5 липня, з м. Львова вже вивезено 82% раніше нагромаджених твердих побутових відходів сукупною масою 5 тис. 360 тонн, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації з посиланням на інформацію департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства.

"Отже, за весь період відходи прибрали із 366 контейнерних майданчиків, які були переповнені", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті обладміністрації.

При цьому роботи з вивезення твердих побутових відходів тривають, перевізники працюють у посиленому режимі із залученням додаткової спецтехніки.

У свою чергу в обладміністрації заявляють про проведення робіт щодо впорядкування полігонів і звалищ, які приймають тверді побутові відходи зі Львова.

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