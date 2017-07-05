Екс-голова УЦОЯО: Результати ЗНО необ'єктивні, треба змінювати алгоритм формування тестів ЗНО

Екс-голова Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Ігор Лікарчук заявляє про необхідність змінити підходи до формування тестів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і запровадити Банк тестових завдань.

"Потрібно змінювати алгоритм формування тестів ЗНО. Він не змінювався з 2006 року, тобто вже десять років завдання складають за однією технологією. Банк тестових завдань, створення якого ми ініціювали, не функціонує. Доки Міносвіти та УЦОЯО не запровадять нової технології функціонування завдань, нинішня тенденція (необ'єктивного оцінювання знань - ІФ) триватиме, говорити про об'єктивність буде складніше", - сказав І.Лікарчук на прес-конференції в Києві в середу.

Він пояснив, що йому складно оцінювати результати ЗНО-2017, оприлюднені Міносвіти, оскільки, на його думку, це необ'єктивно.

"Щороку рівень складності тестів різний, термометр знань щороку має різну похибку. Наприклад, цього року ЗНО краще, ніж попереднього з математики та англійської мови. Я в це не вірю, тому що, за моїми даними, тест із математики був набагато легший, ніж торік. А з хімії - складніший, ніж у 2016 році", - сказав І.Лікарчук.

За його твердженням, на сьогодні 78% випускників шкіл користуються послугами репетиторів.

"Слід зазначити, що на сьогодні УЦОЯО став дуже закритою для громадськості організацією... А ЗНО не потрібно скасовувати, його потрібно реформувати, розвивати і вдосконалювати", - підсумував І.Лікарчук.

Як повідомлялося, ЗНО-2017 тривало з 23 травня по 6 червня. За даними УЦОЯО, було проведено 840 тис. тестів. Лише п’ять учасників ЗНО отримали 200 балів (найвищий показник) з тесту з української мови.