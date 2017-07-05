Події

13:51 05.07.2017

Рада НБУ оцінила втрати економіки від банківської кризи 2014-2016 рр. у 38% ВВП

Рада Національного банку України (НБУ) оцінила втрати економіки країни в результаті кризи банківського сектора в 2014-2016 роках у 38% ВВП

"Прямі фіскальні витрати України на подолання наслідків кризи банківського сектора вже досягли 14% ВВП, що перевищує відповідні витрати під час фінансово-економічної кризи 2008-2009 роках, тоді як загальні втрати економіки від кризи наразі становлять 38% ВВП", - повідомляється у звіті Ради, оприлюдненому на веб-сайті центробанку в середу.

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