Частина Києва два тижні буде без гарячої води

На час проведення гідравлічних випробувань тепломереж Києва в період із 4 по 18 липня ПАТ "Київенерго" припинило гаряче водопостачання для частини споживачів Печерського, Дніпровського та Голосіївського районів столиці.

"Зокрема, гаряче водопостачання тимчасово припинено для 558 житлових будинків, 31 лікувального закладу, 21 дитячого садка, 20 шкіл та 229 відомств у Печерському районі; 207 житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 16 дитячих садків, 11 шкіл і 38 відомств - у Дніпровському районі; 1 житлового будинку і 9 відомств - у Голосіївському", - повідомляє в середу прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на "Київенерго".

В інформації зазначено, що дізнатися терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній вулиці міста можна за допомогою спеціального сервісу на сайті "Київенерго". Для цього необхідно обрати свій район і вулицю, після чого на екрані з'явиться інформація про термін тимчасової відсутності гарячої води.

"Нагадаємо, що гідравлічні випробування - це метод діагностики, що дозволяє завчасно виявити та полагодити пошкоджені та зношені ділянки тепломереж. Згідно з нормативами, випробування здійснюються за допомогою води температурою до +40 °С, що подається до тепломереж із підвищеним тиском. Тому технологічно неможливо випробувати тепломережу без відключення гарячої води. "Київенерго" перепрошує за тимчасові незручності, які зумовлені необхідністю якісної підготовки столичних тепломереж до наступного опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.