Події

13:54 05.07.2017

Двоє людей постраждали внаслідок займання бензовозу на нафтобазі під Одесою

На залізничній станції на території нафтобази поблизу Одеси в середу загорівся бензовоз, унаслідок чого постраждали двоє людей, повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"5 липня об 11:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Біляївському районі поблизу м.Одеса на залізничній станції на території нафтобази сталася пожежа бензовоза на зливній естакаді. О 12.16 силами пожежних пожежу було локалізовано, а о 12.30 - ліквідовано на площі 100 м кв", - йдеться в оприлюдненому в середу після полудня повідомленні прес-служби ДСНС.

Згідно з інформацією, попередньо унаслідок події постраждали дві людини - водій бензовоза і працівник нафтобази.

Для гасіння пожежі використовували 15 одиниць техніки та залучалили 60 пожежників.

При цьому у ДСНС не інформують про поточний стан і характер травм, отриманих постраждалими.

Раніше в середу джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомило, що загоряння бензовозу сталося на автошляху неподалік Одеси. За попередньою інформацією, унаслідок НП постраждала одна людина. При цьому співрозмовник агентства не зміг назвати причини загоряння.

Водночас прес-служба компанії Socar повідомила, що на нафтобазі "Світанок Оіл Трейд" (Усатове Одеської обл., належить Socar), в середу вибухнув під час наливу нафтопродуктів бензовоз "ОККО".

"До місця події прибули пожежники, вогнище займання локалізовано. Резервуари нафтобази не пошкоджені. Постраждалим надано необхідну допомогу. Обставини і причини загоряння з'ясовують", - йдеться в повідомленні.

Азербайджанська Socar володіє в Україні мережею із більш ніж 50 АЗС.

- ДСнС

Київ. 5 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - На залізничній станції на території нафтобази поблизу Одеси в середу загорівся бензовоз, унаслідок чого постраждали двоє людей, повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"5 липня об 11:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Біляївському районі поблизу м.Одеса на залізничній станції на території нафтобази сталася пожежа бензовоза на зливній естакаді. О 12.16 силами пожежних пожежу було локалізовано, а о 12.30 - ліквідовано на площі 100 м кв", - йдеться в оприлюдненому в середу після полудня повідомленні прес-служби ДСНС.

Згідно з інформацією, попередньо унаслідок події постраждали дві людини - водій бензовоза і працівник нафтобази.

Для гасіння пожежі використовували 15 одиниць техніки та залучалили 60 пожежників.

При цьому у ДСНС не інформують про поточний стан і характер травм, отриманих постраждалими.

Раніше в середу джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомило, що загоряння бензовозу сталося на автошляху неподалік Одеси. За попередньою інформацією, унаслідок НП постраждала одна людина. При цьому співрозмовник агентства не зміг назвати причини загоряння.

Водночас прес-служба компанії Socar повідомила, що на нафтобазі "Світанок Оіл Трейд" (Усатове Одеської обл., належить Socar), в середу вибухнув під час наливу нафтопродуктів бензовоз "ОККО".

"До місця події прибули пожежники, вогнище займання локалізовано. Резервуари нафтобази не пошкоджені. Постраждалим надано необхідну допомогу. Обставини і причини загоряння з'ясовують", - йдеться в повідомленні.

Азербайджанська Socar володіє в Україні мережею із більш ніж 50 АЗС.

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