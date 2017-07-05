У четвер та п'ятницю в Україні збережеться прохолодна погода

У четвер, 6 липня, у більшості областей України очікується нестійка і нежарка погода, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі на Закарпатті та Прикарпатті очікуються дощі, місцями сильні, вдень у західних, центральних, східних, Одеській, Миколаївській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території - без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, удень в південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, удень 20-25°, у південній частині вночі 13-18°, удень 26-30°.

У Києві найближчої доби - без опадів, температура вночі 12-14°, удень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 6 липня найвища температура вдень була 33,9 градуса жари в 1924 році, а найнижча - вночі 7,9 градусів вище за нуль у 1912 році.

У п'ятницю, 7 липня, на сході, вночі і в південній частині місцями короткочасні дощі, грози, окремі шквали 15-20 м/с, на решті території - без опадів.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, удень 19-24°; у південних областях вночі 13-18°, удень 22-27°.

У Києві 7 липня - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

5 липня температура води в Чорному та Азовському морях була 22-27°, у районі Приморського 18°; у Дніпрі біля Києва 20°.