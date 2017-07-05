В. о. директора ДП на Київщині вимагав $5 тис. за сприяння в оренді земділянки під сінокіс

Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України направила до Дарницького райсуду м. Києва обвинувальний акт стосовно виконувача обов'язків директора державного підприємства "Перспектива Київщини", який одержав хабар у розмірі $5 тис. за надання в оренду земельної ділянки.

"Встановлено, що протягом березня-квітня 2017 чиновник отримав від представника товариства неправомірну вигоду за вплив на посадових осіб Київської обласної державної адміністрації з метою забезпечення швидкого та безперешкодного затвердження проекту землеустрою на відведення земельної ділянки для сінокосу у довгострокову оренду громадянину", - повідомляє в середу прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначена земля була на території Глібівської сільської ради Вишгородського району Київської області (за межами населеного пункту).

28 квітня 2017 під час одержання "винагороди" за цю послугу посадову особу, під час спільної спецоперації військової прокуратури з оперативними працівниками Управління захисту економіки департаменту захисту економіки в Київській області Нацполіції, затримано на гарячому.

Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 мінімум - 17 грн) або позбавленням волі терміном від двох до п’яти років.