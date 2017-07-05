Події

14:31 05.07.2017

"Південмаш" висловлює жаль з приводу інформаційних маніпуляцій про нібито причетність до підтримки ядерного потенціалу РФ

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (ПМЗ, Дніпро) висловлює щире співчуття у зв'язку з інформаційними маніпуляціями про нібито причетність підприємства до підтримки ядерного потенціалу РФ, і зокрема, виробництва і облуговування комплексів "Тополь-М" ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) РФ, заявляє прес-служба ПМЗ.

"Третього липня в прямому ефірі одного з українських телеканалів з вуст людини, яка назвалася військовим експертом, прозвучала інформація про те, що "Південмаш", як виробник ракетних комплексів стратегічного призначення "Тополя-М", з періодичністю раз на два роки здійснює регламентні роботи для підтримки їхнього технічного стану, а також передав Росії 14 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) у травні поточного року", - наголошується в переданій агентству "Інтерфакс-Україна" у середу офіційній заяві прес-служби.

У зв'язку з цим прес-служба ДП наголошує: "Південмаш" не є виробником комплексів "Тополя-М", а також будь-яких вузлів для нього. "Південмаш" з моменту набуття Україною незалежності взагалі не виробляє ніяких ракетних комплексів стратегічного призначення, а також не має складських запасів МБР для них".

"Відповідно, відомості про передання "Південмаш" МБР будь-кому також не відповідають дійсності", - акцентують у ПМЗ.

"Південмаш" висловлює щире співчуття, що телевізійна аудиторія стала жертвою неправдивої інформації ", - зазначається в заяві.

При цьому прес-служба також уточнює, що у виконання рішення РНБО України від 27 серпня 2014 року, введеного в дію указом президента України N 691/2014, "Південмаш" вже близько трьох років не обслуговує експлуатовані РФ ракетні комплекси стратегічного призначення Р-36М (за західною класифікацією SS-18, "Сатана" - ІФ), які вироблялися на підприємстві до розвалу СРСР.

ДП "Південмаш" - одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості України, відомий в світі виробник ракетоносіїв і супутників цивільного, наукового і військового призначення.

Як повідомлялося, У 2014 році Україна припинила експорт до РФ товарів військового та подвійного призначення в зв'язку з російською агресією і анексією РФ Криму, заборону на ВТС з РФ, зокрема й поставки продукції подвійного призначення, введено у серпні 2014 року. Уряд України в травні 2015 року розірвав міжурядову угоду з РФ у сфері ВТС від 1993 року.

До розриву ВТС в зв'язку з агресією РФ, підприємства ракетно-космічної галузі України забезпечували продовження термінів експлуатації ракетного комплексу 15П118М (МБР РС-20В, за західною класифікацією SS-18, "Сатана" - ІФ), що є на озброєнні РВСН РФ, розробки ДКБ "Південне" і виробництва ДП "Південмаш".

За даними з відкритих джерел, російський ракетний комплекс стратегічного призначення "Тополя-М" (РТ-2ПМ2 з МБР 15Ж65 шахтного базування і МБР 15П155 мобільного базування) створений у кооперації підприємств ОПК РФ у 80-90 роках минулого століття. Розробником ракети виступає ЗАТ "НТЦ-Комплекс-МІТ (Москва), виробником - ВАТ" Стрийський завод "(Удмуртія, РФ). Комплекс" Тополь-М "прийнятий на озброєння РФ у квітні 2000 року, станом на 2012 рік на озброєнні РВСН РФ перебували 60 ракет шахтного і 18 ракет - мобільного базування.

ДП "КБ" Південне "(Дніпро, Україна), що брало участь у роботах із проекту на першому етапі, припинило участь у проекті в квітні 1992 року.

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