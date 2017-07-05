Події

14:34 05.07.2017

Україна за 5 міс.-2017 збільшила експорт продукції АПК на 31%

Експорт української аграрної продукції за січень-травень 2017 року становив $7,513 млрд і збільшився майже на 31% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Відповідно до прес-релізу Міністерства аграрної політики і продовольства, головними експортними товарними групами залишаються зернові культури - 38,1% від загального аграрного експорту, соняшникова олія - 27,4%, насіння олійних культур - 8,6%.

"Збільшення аграрного експорту на $ 1,795 млрд є чудовим результатом роботи наших експортерів... Це вагомий імпульс для подальшої роботи із диверсифікації національного експорту, збільшення частки переробленої продукції в структурі агроторговлі", - прокоментувала заступниця міністра аграрної політики і продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.

За її словами, країни Азії (41,1%), Європейського Союзу (30%) і Африки (19,3%) залишаються ключовими партнерами в регіональній структурі українського експорту.

До топ-5 головних країн-імпортерів української аграрної продукції за п'ять місяців поточного року увійшли Індія - $ 919,9 млн, Єгипет - $ 825,9 млн, Іспанія - $ 459,6 млн, Нідерланди - $ 441,3 млн, Туреччина - $ 426,1 млн.

Десятку товарів-лідерів становили соняшникова олія, кукурудза, соя, цукор, м'ясо і субпродукти свійської птиці, ячмінь, соєве масло, шоколад, мед, бобові.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінагропроду, експорт українських аграрних і харчових продуктів з України за 2016 рік становив $15,5 млрд і порівняно з 2015 роком зріс на 4,5%.

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