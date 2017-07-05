Події

14:36 05.07.2017

Парубій відвідає Туреччину з візитом

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 5-7 липня відвідає з візитом Туреччину.

Як повідомляє офіційний сайт українського парламенту, під час візиту А.Парубій візьме участь у заходах 49-ї Генеральної асамблеї Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) і виступить під час церемонії передачі Туреччиною головував в ПАЧЕС Україні.

А.Парубій також планує зустрітися з головою парламенту Туреччини Ісмаїлом Кахраманом, з генеральним секретарем ПАЧЕС Асафом Гаджиєвим.

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