Парубій відвідає Туреччину з візитом

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 5-7 липня відвідає з візитом Туреччину.

Як повідомляє офіційний сайт українського парламенту, під час візиту А.Парубій візьме участь у заходах 49-ї Генеральної асамблеї Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) і виступить під час церемонії передачі Туреччиною головував в ПАЧЕС Україні.

А.Парубій також планує зустрітися з головою парламенту Туреччини Ісмаїлом Кахраманом, з генеральним секретарем ПАЧЕС Асафом Гаджиєвим.