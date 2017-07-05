Україна за 5 міс. збільшила споживання газу на 2,9%

Україна в січні-травні 2017 року збільшила споживання природного газу на 2,9% (на 0,461 млрд куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 16,5 млрд куб. м.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема, промисловість спожила 4,6 млрд куб. м (+ 11,3% до січня-травня 2016), населення і бюджетні організації - 6,7 млрд куб. м (-1%), ТКЕ - 3,6 млрд куб. м (-5,4%), виробничо-технологічні витрати становили 1,6 млрд куб. м (+ 20,3%).

Як повідомлялося, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) порівняно 2015 роком - до 32,361 млрд куб. м. Зокрема, промисловість спожила 9,599 млрд куб. м (-15,9% до 2015 р.), населення і бюджетні організації - 12,457 млрд куб. м (+ 2,3%), ТКЕ - 7,034 млрд куб. м (+ 1,4%), виробничо-технологічні витрати становили 3,271 млрд куб. м (+ 2,4%).