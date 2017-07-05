Події

14:53 05.07.2017

Рада НБУ ініціює скасування податку на депозити, підвищення гарантованої суми вкладів

Рада Національного банку України (НБУ) рекомендувала Кабінету Міністрів і правління центробанку виступити з ініціативою скасування податку на депозитні вклади фізичних осіб і збільшення гарантованої суми вкладів, йдеться в рішенні Ради від 4 липня, опублікованому в середу.

"З метою поліпшення політики гарантування вкладів і повернення довіри до банківської системи розглянути питання про актуалізацію гарантованої суми вкладу для фізичних осіб від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), з огляду на значну девальвацію гривні в 2014-2016 рр.", - ззаначається в документі.

Як раніше повідомлялося, адміністративна рада ФГВФО у серпні 2012 року прийняла рішення про збільшення гарантованої суми вкладу до 200 тис. грн із 150 тис. грн, що на той момент за офіційним курсом становила $25,02 тис., тоді як зараз - $7,69 тис.

Податок на депозити було введено у березні 2014 року згідно з ухваленим законом "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні". Спочатку передбачалася прогресивна шкала, однак потім було введено пласку шкалу, а розмір податку з 15% було збільшено до 20%, але з 2016 року знижено до 18%. Додатково з доходів за депозитами стягується ще військовий збір 1,5%.

На думку Ради НБУ, скасування податку на депозити має створити умови для зниження процентних ставок і повернення грошей до банківського сектору. Для цього правління має провести відповідний аналіз впливу податку і надати його до 1 жовтня.

Рада НБУ також рекомендувала правлінню і Кабміну спільно з банками напрацювати єдине рішення проблеми непрацюючих кредитів, а також прискорити оновлення стратегії реформування державних банків.

"Звернути увагу на необхідність консолідації зусиль, особливо стосовно найбільших бізнес-груп, які мають проблемну заборгованість у кількох банках до 1 жовтня 2017 року", - наголошується в опублікованих рекомендаціях.

Рада також закликає до якнайшвидшого відновлення стратегії реформування держбанків з урахуванням націоналізації ПриватБанку, на базі якої будуть побудовані нові бізнес-моделі держбанків.

Крім цього, для створення необхідного інвестиційного клімату наглядовий орган НБУ рекомендував активізувати роботу з розвитку недержавних пенсійних фондів, інвестиційних і страхових компаній, пропонуючи вирішувати це питання через цільові державні програми.

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