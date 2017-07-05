Україна та Нідерланди 7 липня підпишуть угоду про співпрацю в розгляді справи про збитий авіалайнер МН17

Угоду про міжнародно-правову співпрацю між Україною та Нідерландами в рамках розгляду справи про обстріл і катастрофу в липні 2014 року в небі над Донецькою областю пасажирського літака "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", і притягнення до відповідальності винних у цьому злочині осіб буде підписано в п'ятницю, 7 липня.

"Підставою для реалізації цього рішення стане угода між Україною і Королівством Нідерландів про міжнародно-правову співпрацю щодо злочинів, пов'язаних з обстрілом літака рейсу МН17, яку планують підписати 7 липня 2017", - йдеться в оприлюдненому в середу повідомленні прес-служби МЗС України.

В українському зовнішньополітичному відомстві поінформували, що угода передбачає практичні аспекти передачі юрисдикції від України до Нідерландів і робить можливим участь всіх підозрюваних у скоєнні цього злочину в голландському процесі.

У цьому контексті в МЗС України нагадали, що в 2015 році Росія заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН про створення міжнародного трибуналу для залучення до відповідальності винних в обстрілі авіалайнера, що призвело до його аварії та загибелі майже 300 людей, що перебували на його борту.

В оприлюдненій інформації зазначається, що створено міжнародну спільну слідчу групу (Joint Investigation Team, JIT), до складу якої входять прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, а також представники Євроюсту висловили спільну думку, що кримінальне провадження в Нідерландах буде проведено на високому професійному рівні, об'єктивно і неупереджено.

"Судовий процес буде засновано на наявних результатах розслідування спільної групи, але це не означатиме припинення слідчих дій. Країни JIT продовжать тісну співпрацю в притягненні злочинців до кримінальної відповідальності", - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, держави-учасники спільної групи також будуть докладати зусиль до залучення широкої міжнародної підтримки.

Раніше в середу, 5 липня, агентство Bloomberg повідомило, що справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства. Таке рішення прийняли представники країн, які співпрацюють у розслідуванні цієї катастрофи, - Нідерландів, Австралії, Малайзії, України і Бельгії, йдеться в повідомленні з посиланням на нідерландські ЗМІ, яке наводить дані поінформованих джерел. Агентство зазначає, що розслідування триває, і ухвалене рішення не означає того, що винні постануть перед судом найближчим часом.

Коментуючи цю інформацію, глава Української держави Петро Порошенко запевнив, що Україна буде максимально сприяти Нідерландам для якнайшвидшого розгляду справи і покарання винних в обстрілі та аварії малайзійського авіалайнера і загибелі людей.

Як повідомлялося, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебувало 298 осіб, усі вони загинули.

JIT 28 вересня 2016 року в Нідерландах представила результати кримінального розслідування причин катастрофи. "Група JIT дійшла висновку, що авіалайнер рейсу МН17 був збитий ракетою серії 9M38, запущеною із самохідної вогневої установки BUK-TELAR із сільськогосподарського поля в районі селища Первомайського. Цей район на той час перебував під контролем проросійських сепаратистів. Далі з розслідування випливає, що самохідна вогнева установка BUK-TELAR доставлена в Україну з Російської Федерації. А після того, як її використали для атаки на авіалайнер рейсу МН17, її знову повернули на територію РФ", - наголошується в документі.

У середині листопада 2016 року міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Лай (Liow Tiong Lai) заявив, що вже ідентифіковано імена 100 підозрюваних, причетних до трагедії з "Боїнгом", і вони будуть названі до початку 2018 року.

Раніше команда журналістів-розслідувачів Bellingcat ідентифікувала установку "Бук", з якої було збито літак рейсу МН17, як "Бук 332" російської 53-ої зенітно-ракетної бригади. В оприлюдненій Bellingcat доповіді наголошується, що за наводкою одного з користувачів Твіттера вдалося виявити фотографію, на якій видно маркування негабаритного вантажу на "Бук 332", зняту до його транспортування в колоні в червні 2014 року.

Bellingcat зазначає, що знайдений фотоальбом механіка був завантажений в лютому 2015 року, проте в ньому не вказано ні ім'я механіка, ні інформацію, де і коли були зняті фотографії. "Bellingcat вдалося встановити особу механіка і виявити кілька його сторінок в соціальних мережах. На одній з цих сторінок є фотографія "Бука 332", а на іншій - дві інші фотографії, також наявні в альбомі 2015 року", - наголошується у звіті.

Розслідувачі роблять висновок, що ця фотографія "практично напевно була зроблена в 2013 році, хоча існує невелика ймовірність того, що вона була зроблена навесні 2014". Згідно з доповіддю Bellingcat, зенітно-ракетна установка "Бук", з якої збили "Боїнг", була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети - сел. Первомайське, що перебувало на той час під контролем проросійських бойовиків.