Події

15:38 05.07.2017

Угорщина домовилася з Газпромом продовжити "Турецький потік"

Угорщина і "Газпром" уклали угоду про продовження газопроводу "Турецький потік" через Болгарію і Сербію до Угорщини, пише Bloomberg з посиланням на угорське агентство MTI, яке наводить слова міністра зовнішньоекономічних зв'язків і закордонних справ Угорщини Петера Сийярто.

Очікується, що Угорщина буде підключена до магістралі до кінця 2019 року.

За словами П.Сійярто, маршрут є більш реалістичним рішенням, ніж через Румунію або Хорватію.

Напередодні міністр говорив про плани зв'язати країну з південним газовим коридором і обговорити це питання з головою "Газпрому".

"Газпром" почав будівництво газопроводу "Турецький потік" через Чорне море, мета якого - уникнути транзиту газу через Україну. Одна нитка "Турецького потоку" потужністю 15,75 млрд куб. м газу на рік призначена для турецького ринку. Друга, аналогічної потужності, - для європейського ринку. Газопроводи з європейської території, за якими російський газ надійде в Європу, ще не визначені, і це буде залежати від підсумків переговорів "Газпрому" зі своїми споживачами.

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