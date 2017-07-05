Міжнародні резерви України в червні зросли на 2%

Міжнародні резерви України на початок липня становили $ 17,97 млрд, що на 2% більше, ніж місяцем раніше, відповідні попередні дані оприлюднені на веб-сайті Національного банку України (НБУ).

"Сприятлива ситуація на зовнішніх ринках надала можливість Національному банку продовжувати купувати валюту для поповнення міжнародних резервів, не створюючи при цьому перешкод для зміцнення гривні", - вказує НБУ.

Загалом Нацбанк у червні викупив $301,6 млн, зокрема за допомогою інтервенцій із запитом кращого курсу - $101 млн, і продав $1,4 млн. Водночас аукціони з продажу валюти в червні не проводилися, продаж валюти здійснюваіся за допомогою інтервенцій за єдиним курсом для підтримки функціонування міжбанківського валютного ринку під час нещодавньої масштабної кібератаки. Таким чином, чиста купівля валюти в червні становила $300,2 млн.

Витрати резервів на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті становили $5,8 млн.

За даними НБУ, станом на 1 липня рівень резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Нацбанку.