Поїзд врізався у легковик у Мелітопольському районі Запорізької області

У результаті зіткнення пасажирського поїзда з легковим автомобілем на регульованому переїзді в Запорізькій області загинули три людини, з них одна дитина, повідомляє Головне управління ДСНС України в Запорізькій області в середу.

"5 червня о 13:15 від чергового Придніпровської "Укрзалізниці" надійшло повідомлення про те, що о 12:52 в Мелітопольському районі, на перегоні між станціями "Якимівка" і "Тащенак" (1236 км) на регульованому необлаштованому залізничному переїзді сталося ДТП. Пасажирський поїзд №232 сполученням "Генічеськ - Івано-Франківськ" зіткнувся з легковим автомобілем "Cherry Kimo". У результаті ДТП в автомобілі загинули три людини, з них одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Особи, вік і місце проживання загиблих встановлюються.

Наразі рух залізничного транспорту на цьому напрямку зупинено. Зараз на місці події працюють рятувальники.

Як видно з фотографій з місця події, автомобіль отримав удар від електровоза в лівий бік, його кузов зім'ятий, але залишився в горизонтальному положенні поперек рейкового полотна. На електровозі ЧС2 видимих пошкоджень немає, як і ознак сходження з рейок.