ПЗ "M.E.Doc" працює приблизно на мільйон комп'ютерів

Програмне забезпечення податкової звітності "M.E.Doc" працює приблизно на мільйон комп'ютерів, повідомила СЕО компанії-розробника ПЗ - ТОВ "Інтелект-Сервіс" (Київ) - Олеся Білоусова.

Під час круглого столу в Києві в середу вона порадила клієнтам бути обачними, щоб не постраждати від кібератаки комп'ютерів, оскільки вони також можуть бути заражені, але невідомо, коли і як цей вірус з'явиться.

О.Білоусова наголосила на важливості випустити оновлення ПЗ, яке зніме уразливість до вірусу.

Як повідомлялося з посиланням на кіберполіцію, Державна фіскальна служба (ДФС) відмовилася від ПЗ "M.E.Doc" через обвинувачення кіберполіції на адресу її розробника про використання цієї програми в масштабній кібератаці.

Тим часом розробник ПЗ "M.E.Doc", з 27 червня категорично заперечував використання програми в кібератаці, 5 липня визнав "безпрецедентний факт зламу", в результаті якого в продукт було внесено шкідливий програмний код до пакета оновлення.

Згідно з повідомленням на сторінці в Facebook, розробник створив оновлення, яке "гарантовано унеможливлює загрози для користувачів", проте під час обшуку поліцією за участю СБУ 4 липня сервери компанії були тимчасово вилучені для аналізу ураження.

"Таким чином, наразі ми позбавлені можливості випустити оновлення з підвищеним ступенем безпеки", - констатує розробник, пропонуючи департаменту кіберполіції під його чітким контролем і з застосуванням додаткових методів захисту якомога швидше випустити оновлення.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у ніч на середу повідомив про обшуки в "Інтелект-Сервіс", несанкціоноване втручання в комп'ютер якого відбулося ще до середини травня цього року, після чого через оновлення ПЗ вірус потрапив у мережі користувачів ПЗ. Міністр також зазначив, що компанія знехтувала попередженнями про уразливість її ПЗ та звинуватив її у бездіяльності.

Згідно з даними в Держреєстрі, основним власником створеного в 2001 році ТОВ "Інтелект-Сервіс" виступає Сергій Линник, міноритаріями - Юнна Тисячна і Михайло Марченко. Виторг компанії в 2015 році становив 5,76 млн грн, чистий збиток - 1,26 млн грн.

Згідно з інформацією розробника, коли його сайт ще працював, створення "M.E.Doc" датовано 2010 роком, а ліцензійними суб'єктами є зареєстровані в 2009 році ТОВ "Український спеціальний оператор" і в 2013 році ТОВ "IT Експерт".

Відповідно до цього в Держреєстрі, кінцевими бенефіціарними власниками "IT Експерт" виступають кияни Святослав Крижевич і Неоніла Линник, "Український спеціальний оператор" - кіпріот Андреас Франгос через кіпрську компанію "Дорефіна Лтд."

Виторг ТОВ "Український спеціальний оператор" у 2015 році становив 19,89 млн грн, чистий прибуток - 1,09 млн грн, ТОВ "IT Експерт", відповідно, - 42,96 млн грн і 0,08 млн грн.

Дані за 2016 рік наразі відсутні.