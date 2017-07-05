Розглянуті комітетом подання на Лозового, Довгого і Дейдея вже можуть вносити на розгляд ВР

Усі три розглянуті регламентним комітетом парламенту подання на зняття недоторканності з народних депутатів Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу") і Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт") вже можуть бути розглянуті на пленарному засіданні парламенту, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"За результатами трьох засідань (регламентного комітету - ІФ) прийнято різні рішення, але в сумі вони все одно дають можливість голові Верховної Ради направити подання для повноцінного розгляду в залі Верховної Ради", - сказав Ю.Луценко журналістам у середу в Києві.

Генпрокурор також зазначив, що "задоволений сьогоднішнім рішенням комітету щодо того, що це рішення надає можливість розгляду мого подання депутатами Верховної Ради України".

Як повідомлялося, раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Ю.Луценко цього тижня з 3 до 7 липня представить у комітеті Верховної Ради з питань регламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятьох народних депутатів, ці подання надійшли до парламенту ще 21 червня.

3, 4 і 5 липня розглядали подання на Є.Дейдея, О.Довгого та А.Лозового відповідно. На четвер, 6 липня, заплановано розгляд подання на народного депутата фракції "Народний фронт" Максима Полякова, на п'ятницю, 7 червня, - на депутата фракції "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата.

29 червня Ю.Луценко вніс до Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна, однак Л.Сарган не вказала, коли парламентський комітет з питань регламенту розгляне подання про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності.