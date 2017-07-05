"Київенерго" знову попереджає про обмеження роботи клієнтських сервісів

ПАТ "Київенерго" знову попереджає про тимчасове обмеження роботи своїх клієнтських сервісів "через технічні заходи, спрямованы на посилення захисту інформаційної інфраструктури компанії".

Згідно з повідомленням "Київенерго" на її сторінці в Facebook, компанія пізніше додатково повідомить про відновлення роботи сервісів.

Як повідомлялося 27 червня комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій.

Про хакерську атаку, зокрема, на свої комп'ютерні системи заявили і в столичній енергокомпанії "Київенерго".

Експерти попередньо називають її найбільшою такою кібератакою в Україні.

"Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі.

Основним акціонером "Київенерго" з часткою 72,4% є найбільший приватний енергохолдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова, ще 25% + 1 акція компанії належить державі.