Події

16:12 05.07.2017

"Київенерго" знову попереджає про обмеження роботи клієнтських сервісів

ПАТ "Київенерго" знову попереджає про тимчасове обмеження роботи своїх клієнтських сервісів "через технічні заходи, спрямованы на посилення захисту інформаційної інфраструктури компанії".

Згідно з повідомленням "Київенерго" на її сторінці в Facebook, компанія пізніше додатково повідомить про відновлення роботи сервісів.

Як повідомлялося 27 червня комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій.

Про хакерську атаку, зокрема, на свої комп'ютерні системи заявили і в столичній енергокомпанії "Київенерго".

Експерти попередньо називають її найбільшою такою кібератакою в Україні.

"Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі.

Основним акціонером "Київенерго" з часткою 72,4% є найбільший приватний енергохолдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова, ще 25% + 1 акція компанії належить державі.

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