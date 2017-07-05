"Київенерго" знову попереджає про обмеження роботи клієнтських сервісів
ПАТ "Київенерго" знову попереджає про тимчасове обмеження роботи своїх клієнтських сервісів "через технічні заходи, спрямованы на посилення захисту інформаційної інфраструктури компанії".
Згідно з повідомленням "Київенерго" на її сторінці в Facebook, компанія пізніше додатково повідомить про відновлення роботи сервісів.
Як повідомлялося 27 червня комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій.
Про хакерську атаку, зокрема, на свої комп'ютерні системи заявили і в столичній енергокомпанії "Київенерго".
Експерти попередньо називають її найбільшою такою кібератакою в Україні.
"Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі.
Основним акціонером "Київенерго" з часткою 72,4% є найбільший приватний енергохолдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова, ще 25% + 1 акція компанії належить державі.