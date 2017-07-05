Події

16:22 05.07.2017

МЕРТ зареєструвало індустріальні парки "Лиманський" і "Нововолинськ"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України зарахувало до Реєстру індустріальних (промислових) парків парки "Лиманський" (Лиман Донецької обл.) і "Нововолинськ" (Волинська обл.), які стали відповідно 24-м і 25- м у реєстрі.

Згідно з повідомленням прес-служби МЕРТ на його сайті в середу, парки включені до реєстру наказами №959 і № 960 від 30 червня.

ІП "Лиманський" на ділянці площею 27,5 га організовується для будівництва об'єктів промислового, переробного та іншого виробництва. Ділянка має переваги з урахуванням наявності на його кордоні об'єктів інженерної інфраструктури.

Функціональне призначення парку: промислове виробництво будівельних і теплоізоляційних матеріалів; виробництво елементів обладнання для використання альтернативних джерел енергії; створення потужностей для надання послуг з обслуговування рухомого складу відділення Донецької залізниці; науково-промисловий напрямок і навчання персоналу; логістика та супутній сервіс.

Ділянка (20 га), на якій розташовано індустріальний парк "Нововолинськ", розміщена в західній частині України в Нововолинську (Волинська обл.).

Функціональне призначення парку: машинобудування; приладобудування; матеріально-технічне постачання і збут (логістика) легка промисловість (текстильна, швейна, шкіряно-взуттєва, шкіряно-галантерейна) сільськогосподарська промисловість (теплиці), IТ-кластер (аутсорсинг).

Згідно із законодавством, ІП може розміщуватися на одному або кількох суміжних земельних ділянках. Його площа має бути від 15 до 700 га. Парк створюється на термін не менш ніж на 30 років.

Держпідтримка створення і функціонування ІП передбачає виділення коштів з держфонду регіонального розвитку за умови співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі 10% їхньої кошторисної вартості, звільнення від пайової участі в розвитку місцевої інфраструктури в разі будівництва об'єктів у межах ВП, а також звільнення від сплати імпортного мита на ввезення обладнання та комплектуючих, які не виробляються в Україні.

Загалом в 25 індустріальних парках країни, згідно з реєстром МЕРТ, зареєстрований поки що один учасник - ТОВ "Шосткинський елеватор" в індустріальному парку "Свема" (Сумська обл.)

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