Події

16:25 05.07.2017

Білорусь підтримує роботу місії ОБСЄ в Україні, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підтримку діяльності місії ОБСЄ в Україні.

"Мінськ став визнаним переговорним майданчиком із врегулювання кризи у нашої сусідки, в братській Україні. Ми цілком підтримуємо діяльність тристоронньої контактної групи і спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні", - сказав О.Лукашенко на відкритті 26-ій сесії Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ в середу в Мінську.

Він запевнив, що Білорусь робитиме все необхідне, щоб в Україні настав мир.

"Ми будемо обов'язково діяти в рамках домовленостей, перш за все Росії та України з цих проблем. Ми у жодному разі не плануємо бігти попереду. Ми обов'язково будемо виконувати те, про що домовляються сторони конфлікту і держави, які є донорами стабільності в українській державі", - наголосив президент.

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