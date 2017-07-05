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16:06 05.07.2017

НБУ на аукціоні в середу продав $34,9 млн

Національний банк України (НБУ) на аукціоні в середу з оголошеним максимумом продажу в $50 млн отримав заявки на $38,9 млн, з яких задовольнив на $34,9 млн за курсом до 26,1255 грн/$1.

За інформацією НБУ, на аукціон були подані заявки за курсом від 26,09 грн/$1 до 26,1255 грн/$1, а середньозважений курс за підсумками аукціону становив 26,1189 грн/$1.

Востаннє НБУ виходив на ринок з продажем валюти 10 лютого. Тоді центробанк отримав заявки на $39 млн, з яких задовольнив на $26,9 млн за курсом до 27,231 грн/$1.

За інформацією НБУ, на аукціон були подані заявки за курсом від 27,05 грн/$1 до 27,231 грн/$1, а середньозважений курс за підсумками аукціону склав 27,2252грн/$1.

За даними Нацбанку, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу на 15.00 просів до 26,1196 грн/$1 з 26,0174 грн/$1 після закінчення торгів у попередній робочий день.

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