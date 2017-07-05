Зниження курсу гривні у вівторок і середу обумовлене тимчасовим дефіцитом

Зниження курсу гривні до долара США у вівторок і продовження негативної динаміки в середу обумовлено тимчасовим обмеженою пропозицією валюти, пов'язаним з вихідним в США з нагоди святкування Дня незалежності, повідомляється в прес-релізі Національного банку України.

"Відсутність надходження валютної виручки на рахунки українських банків вчора вплинуло на обсяг обов'язкового продажу валютних надходжень сьогодні", - цитується в документі директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

Саме цим обумовлено оголошення Нацбанком в середу аукціону з продажу іноземної валюти.

Нацбанк також нагадує, що всього з початку поточного року він викупив під час аукціонів $1,4 млрд.

Як повідомлялося, НБУ в середу оголосив аукціон з продажу до $50 млн. Під час аукціону центробанк отримав заявки на $38,9 млн, з яких задовольнив на $34,9 млн за курсом до 26,1255 грн/$1.

Заявки були подані за курсом від 26,09 грн/$1 до 26,1255 грн/$1, а середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,1189 грн/$1.

За даними Нацбанку, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу на 15.00 просів до 26,1196 грн/$1 з 26,0174 грн/$1 після закінчення торгів у попередній робочий день.