Події

16:07 05.07.2017

Зниження курсу гривні у вівторок і середу обумовлене тимчасовим дефіцитом

Зниження курсу гривні до долара США у вівторок і продовження негативної динаміки в середу обумовлено тимчасовим обмеженою пропозицією валюти, пов'язаним з вихідним в США з нагоди святкування Дня незалежності, повідомляється в прес-релізі Національного банку України.

"Відсутність надходження валютної виручки на рахунки українських банків вчора вплинуло на обсяг обов'язкового продажу валютних надходжень сьогодні", - цитується в документі директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

Саме цим обумовлено оголошення Нацбанком в середу аукціону з продажу іноземної валюти.

Нацбанк також нагадує, що всього з початку поточного року він викупив під час аукціонів $1,4 млрд.

Як повідомлялося, НБУ в середу оголосив аукціон з продажу до $50 млн. Під час аукціону центробанк отримав заявки на $38,9 млн, з яких задовольнив на $34,9 млн за курсом до 26,1255 грн/$1.

Заявки були подані за курсом від 26,09 грн/$1 до 26,1255 грн/$1, а середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,1189 грн/$1.

За даними Нацбанку, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу на 15.00 просів до 26,1196 грн/$1 з 26,0174 грн/$1 після закінчення торгів у попередній робочий день.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поїзд врізався у легковик у Мелітопольському районі Запорізької області

Міжнародні резерви України в червні зросли на 2%

В Києві відбудеться українсько-білоруський економічний форум за участю Порошенка та Лукашенка

Україна та Нідерланди 7 липня підпишуть угоду про співпрацю в розгляді справи про збитий авіалайнер МН17

В. о. директора ДП на Київщині вимагав $5 тис. за сприяння в оренді земділянки під сінокіс

ОСТАННЄ

Стабільності та безпеці Чорноморського регіону найбільше загрожує РФ - нардеп Фріз на семінарі ПА НАТО

Учасники зустрічі Контактної групи з питань Донбасу не домовилися про дату початку звільнення полонених

Білорусь підтримує роботу місії ОБСЄ в Україні, - Лукашенко

МЕРТ зареєструвало індустріальні парки "Лиманський" і "Нововолинськ"

"Київенерго" знову попереджає про обмеження роботи клієнтських сервісів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
женские кеды на price.ua
РЕКЛАМА