Стабільності та безпеці Чорноморського регіону найбільше загрожує РФ - нардеп Фріз на семінарі ПА НАТО

Найбільше стабільності та безпеці Чорноморського регіону загрожує РФ, заявила народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка", голова постійної парламентської делегації в парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз за підсумками проведення 95-го семінару ПА НАТО Роуза-Рота у Києві.

"Я сподіваюся, що не помилюся, якщо зауважу, що учасники семінару одностайно дійшли висновку - одну з найбільших загроз стабільності та безпеці в Чорноморському регіоні несе Росія, яка намагається змінити баланс сил у регіоні Чорноморського басейну, і не тільки", - зазначила І .Фріз під час свого заключного виступу.

Парламентарій упевнена, що саме в цьому контексті роль і місце України набувають ключового значення. "Україна визначила для себе це місце і готова бути гідним і надійним партнером країн-членів НАТО. Адже вже зараз, за вашої підтримки, ми вже понад три роки стримуємо агресора номер один у світі, який має найбільшу армію на континенті", - зазначила вона .

"Не повинно бути сумніву в тому, що інтеграція в загальний євроатлантичний безпековий простір України, з набуттям у майбутньому членства в НАТО, відповідає загальним інтересам, як України, так і НАТО", - додала І.Фріз.

При цьому вона зазначила, що в Україні розуміють "великий обсяг домашнього завдання", щоб відповідати вимогам, стандартам і критеріям членства в НАТО. "Ми розуміємо важливість виконання цього завдання і маємо здорові амбіції довести здатність бути гідним партнером Альянсу. Водночас, ми розраховуємо на розуміння і підтримку наших партнерів, країн - членів НАТО", - наголосила депутат.

"Під час семінару ми мали можливість отримати нову інформацію, нове бачення на питання взаємодії, координації, кооперації та співпраці країн Чорноморського регіону. Також учасники семінару мали можливість ознайомитися з ситуацією на сході України і в Криму, про перебіг подій під час Мінського процесу. Було представлено незалежне аналітичне бачення здійснення реформ у нашій державі, її економічний стан і перспективи розвитку", - розповіла І.Фріз.