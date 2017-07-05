Події

17:40 05.07.2017

Представники ОРДЛО в Мінську не поінформували українську сторону щодо 132 заручників, заявивши, що утримують 69 - І.Геращенко

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей, які брали участь у засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, що відбулося в середу в Мінську, не надали запитувану раніше українською стороною інформацію про долю 132 українців-заручників, яких тримають в ОРДЛО

"Ми так і не отримали інформації про долю 132 заручників, яких тримають на окупованих територіях, інформацію щодо конкретних осіб і прізвищ, незважаючи на всі наші запити і вимоги. Нам лише заявили, що в ОРДО тримають 55 українців (без прізвищ), а в ОРЛО - 14 ", - написала в своїй сторінці в Фейсбук в середу ввечері перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко після завершення засідання підгрупи.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада НБУ оцінила втрати економіки від банківської кризи 2014-2016 рр. у 38% ВВП

Україна ініціює початок переговорів щодо ЗВТ з Великою Британією після Brexit - Гройсман

Поїзд врізався у легковик у Мелітопольському районі Запорізької області

Міжнародні резерви України в червні зросли на 2%

В Києві відбудеться українсько-білоруський економічний форум за участю Порошенка та Лукашенка

ОСТАННЄ

Потяг врізався у легковик у Мелітопольському районі Запорізької області, троє людей загинуло

Представники ОРДЛО хочуть внесення до списків на звільнення екс-"беркутівців", обвинувачених у вбивстві на Майдані - Геращенко

Рада НБУ вважає достатнім підвищення мінімального статутного капіталу банків до 200 млн грн

Стабільності та безпеці Чорноморського регіону найбільше загрожує РФ - нардеп Фріз на семінарі ПА НАТО

Учасники зустрічі Контактної групи з питань Донбасу не домовилися про дату початку звільнення полонених

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
туфли мужские в интернет магазинах price.ua
РЕКЛАМА