Представники ОРДЛО в Мінську не поінформували українську сторону щодо 132 заручників, заявивши, що утримують 69 - І.Геращенко

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей, які брали участь у засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, що відбулося в середу в Мінську, не надали запитувану раніше українською стороною інформацію про долю 132 українців-заручників, яких тримають в ОРДЛО

"Ми так і не отримали інформації про долю 132 заручників, яких тримають на окупованих територіях, інформацію щодо конкретних осіб і прізвищ, незважаючи на всі наші запити і вимоги. Нам лише заявили, що в ОРДО тримають 55 українців (без прізвищ), а в ОРЛО - 14 ", - написала в своїй сторінці в Фейсбук в середу ввечері перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко після завершення засідання підгрупи.