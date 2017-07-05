Представники ОРДЛО хочуть внесення до списків на звільнення екс-"беркутівців", обвинувачених у вбивстві на Майдані - Геращенко

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) наполягають, щоб до списків на звільнення були включені затримані колишні співробітники підрозділу міліції особливого призначення "Беркут", які звинувачуються в Україні у вбивстві активістів на Майдані, повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Ірина Геращенко.

"Представники ОРДЛО також наполягають на тому, щоб до списків на звільнення були включені ті, хто не має ніякого відношення до конфлікту на Донбасі. Зокрема, "беркутівці", які вбивали Героїв Небесної сотні на Майдані. Позиція всіх українських представників тут однозначна: Мінська група - не лавочка зі звільнення всіх вбивць і криміналітету, тому шантаж не пройде", - написала І.Геращенко на своїй сторінці в Фейсбуці в середу.

Вона зазначила, що якщо ОРДЛО вимагають від України звільнення 63 злочинців, які пов'язані з конфліктом на Донбасі, то Київ вимагає "негайного звільнення всіх незаконно затриманих кримських татар (а їх уже понад 30)".

"Також ми вимагаємо негайного звільнення всіх політв'язнів в РФ, зокрема (Романа) Сущенка, (Олега) Сенцова, (Олександра) Кольченка, (Миколи) Карпюка, (Станіслава) Клиха, (Євгена) Панова, (Валентина) Виговського, інших наших хлопців... На крики ОРДЛО, що політв'язні-кримські татари не мають відношення до Мінських угод, у нас одна відповідь: убивці-беркутівці теж не мають ніякого відношення до Мінських угод", - зазначила І.Геращенко.