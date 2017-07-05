Потяг врізався у легковик у Мелітопольському районі Запорізької області, троє людей загинуло

У результаті зіткнення пасажирського поїзда з легковим автомобілем на регульованому переїзді в Запорізькій області загинули три людини, з них одна дитина, повідомляє Головне управління ДСНС України в Запорізькій області в середу.

"5 червня о 13:15 від чергового Придніпровської "Укрзалізниці" надійшло повідомлення про те, що о 12:52 в Мелітопольському районі, на перегоні між станціями "Якимівка" і "Тащенак" (1236 км) на регульованому необлаштованому залізничному переїзді сталося ДТП. Пасажирський поїзд №232 сполученням "Генічеськ - Івано-Франківськ" зіткнувся з легковим автомобілем "Cherry Kimo". У результаті ДТП в автомобілі загинули три людини, з них одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Особи, вік і місце проживання загиблих встановлюються.

Наразі рух залізничного транспорту на цьому напрямку зупинено. Зараз на місці події працюють рятувальники.

Як видно з фотографій з місця події, автомобіль отримав удар від електровоза в лівий бік, його кузов зім'ятий, але залишився в горизонтальному положенні поперек рейкового полотна. На електровозі ЧС2 видимих пошкоджень немає, як і ознак сходження з рейок.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ГУ Нацполіції України в Запорізькій області з посиланням на свідчення очевидців трагедії, автомобіль перетинав залізничний переїзд на заборонений звуковий і світловий сигнали "просто перед поїздом, який їхав".

"Свідки ДТП повідомили, що автомобіль спочатку зупинився перед залізничним переїздом, однак, незважаючи на активну звукову та світлову сигналізацію, що попереджає про наближення потяга, водій іномарки вирішив продовжити рух", - наводять слова очевидців в обласному главку поліції.

За даними слідства, гальмівний шлях поїзда після зіткнення з автомобілем становив близько півтора кілометри. Люди, що були в автомобілі - молоді чоловік, жінка і маля, - померли на місці події.