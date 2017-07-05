АІС почала імпортувати вживані електромобілі із США

Великий український автомобільний холдинг Група компаній (ГК) "АІС" виходить на ринок електромобілів, імпортованих з США, повідомляється в прес-релізі компанії.

"Через великий попит на електромобілі та стрімкий розвиток мереж електрозаправок в Україні компанія "АІС Маркет", торгово-сервісне підприємство ДК АІС, що спеціалізується на продажу та сервісному обслуговуванні автомобілів з пробігом, почала імпортувати електромобілі Nissan Leaf", - наголошується в повідомленні

За оцінкою компанії, за рахунок високих ходових якостей і динамічних характеристик Nissan Leaf сьогодні найбільш полярний і затребуваний електромобіль в Україні.

"АІС постачає електромобілі Nissan Leaf із підтвердженою сервісною історією обслуговування, що раніше не брали участі в ДТП і з мінімально можливим пробігом для автомобілів, яким 3-5 років", - уточнюється в прес-релізі.

Імпортовані АІС автомобілі пройшли сертифікацію в Україні, повне митне очищення, передпродажну підготовку. Їхня ціна стартує з 299 тис. грн (ціна авто 2013 р. в. з пробігом 70 тис. км станом на 5 липня, вона може бути змінена зі зміною обмінного курсу гривні до валюти закупівлі, а також у разі зміни комерційної політики продавця).

"Nissan Leaf оснащені опціями, доступними далеко не у всіх автомобілях у базовій комплектації: клімат- і круїз-контролем, підігрівом сидінь, а також портами швидкої зарядки, що дозволяє зарядити акумуляторну батарею на 80% лише за півгодини", - повідомляється в прес-релізі.

"АІС Маркет" також надає покупцеві можливість придбати авто в кредит або лізинг, гарантію легальності, юридичної чистоти, підтвердженого пробігу та технічного стану автомобіля, безкоштовний сервіс Асистанс, можливість придбання страхового поліса КАСКО, ОСАЦВ.

Також можливе придбання автомобіля в трейд-ін.

Оператор автомобільних послуг ДК "АІС" працює з 1992 року. Його частка на українському авторинку в 2014 році оцінювалася в 14%. Основний бізнес компанії - послуги з продажу та сервісного обслуговування автомобілів (нових, що були в експлуатації) і запасних частин.

Група пропонує клієнтам 17 автомобільних брендів, понад 400 моделей і комплектацій.

"АІС Маркет" має один з найбільших складів автомобілів з пробігом серед операторів з продажу вживаних авто - понад 150 од.

Як повідомлялося, за даними асоціації "Укравтопром", первинні реєстрації електромобілів (нових і старих) в Україні в січні-травні 2017 року зросли в 2,8 раза порівняно з тим самим періодом 2016 року - до 958 од., що відповідає 2% частки на первинному ринку легкових авто.

При цьому Nissan Leaf є абсолютним лідером - зареєстровано 816 автомобілів, зокрема нових - тільки 124 од.