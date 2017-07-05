В Україні деякі компанії у середу повторно стали жертвами збоїв у роботі комп'ютерів

Низка компаній, що представляють різні галузі економіки, в середу знову зіткнулася з проблемами в роботі комп'ютерних мереж.

"В середині дня комп'ютери знову "лягли", як і тиждень тому", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в одному з великих холдингів.

"У нас приблизно з 14:00 знову проблеми з комп'ютерами, як і минулого вівторка", - сказав представник одного їх автомобільних дилерів.

Інформацію про збої в роботі комп'ютерів у середу підтвердили ще кілька компаній. Водночас інші постраждалі від масштабної кібератаки 27 червня, опитаних агентством, заявили, що їхні комп'ютери працюють без збоїв.

Знову постраждалі компанії просять поки що не згадувати їхні назви, намагаючись з’ясувати, чи є збої в цей день новою кібератакою або відгомонами проблем 27 червня.

У департаменті кіберполіції Національної поліції України агентству повідомили, що заяви в середу з приводу нових атак не надходили.

"Були деякі проблеми в банківській сфері: співробітники одного з банків включили комп'ютери і поширили вірус по внутрішній мережі", - сказали "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Нацполіції, при цьому уточнивши, що банк офіційно не звертався до кіберполіції: усунув проблему самостійно.

У Нацполіції також вказали, що в середу спостерігалася деяка активність спам-розсилок, але заначили, що це - звичайне явище, що не становить загрози.

Як повідомлялося, Нацполіція після кібератаки 27 червня отримала понад 2,1 тис. повідомлень про інфікування комп'ютерних мереж вірусом-шифрувальником, зокрема офіційно було подано 420 заяв, з яких 309 - від приватного сектора країни, 111 - від державних організацій. За підсумками звернень порушено кримінальні провадження за ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку).

Кіберполіція пояснила масштабність кібератаки несанкціонованим використанням її авторами найбільш популярною в країні програми звітності "M.E.Doc".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у ніч на середу повідомив про обшуки у розробника цієї програми "Інтелект-Сервіс". За його словами, несанкціоноване втручання в комп'ютер цієї компанії відбулося ще до середини травня цього року, після чого через оновлення ПЗ вірус потрапив у мережі користувачів. Міністр також зазначив, що компанія знехтувала попередженнями про вразливість її ПЗ, і звинуватив її в бездіяльності.

За даними розробника, її програма працює приблизно на 1 млн комп'ютерів.